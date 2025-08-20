Circuito económico comunal se suma a la Feria Escolar Socialista 2025

*** El conjunto manufacturero denominado “Antonio Ricaurte” se dedica a la confección de ropa escolar, bolsos, loncheras, entre otros artículos textiles ***

CIUDAD MCY.- Como parte de las actividades relacionadas a la primera transformación del Plan de la Patria, comuneros del estado Aragua se organizaron en un circuito económico bajo la perspectiva de contribuir a la innovación e impulso del modelo productivo.

La gran variedad de productos que ofertan los emprendedores estarán disponibles al público en la Feria Escolar Socialista 2025, próxima a realizarse en los 18 municipios de la entidad.

Ellos confeccionan una importante variedad de productos como camisas, chemises, franelillas, ropa interior, monos, pantalones, morrales, cartucheras, loncheras, por mencionar algunos de los textiles que manejan.

La directora regional del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional, Eilign Celis, mencionó que manufactureros de nueve municipios están involucrados en esta cooperativa, y desde la cartera realizaron el enlace con los talleres textiles para satisfacer la demanda de todo el territorio, al tiempo que, proyectan la calidad de marcas regionales.

“En el estado somos un fuerte en el tema textil, y enmarcados en el Plan de la Aragüeñidad de la gobernara Joana Sánchez, impulsaremos la identidad y comercio local” afirmó.

La acción permitirá no solo incrementar el movimiento dentro del sistema económico regional, sino también, disminuir las cadenas especulativas, pues una vez culminado el lote de costura, los productos serán enviados directamente al sitio donde se desarrollará la Feria.

“Podemos asegurarles que son productos de calidad, que van a ser llevados a las ferias escolares directamente de los almacenes, de nuestros productores al consumidor” subrayó Celis.

En esa línea discursiva, Karim Lucero, vocera del Circuito Económico Antonio Ricaurte, expresó que 169 organizaciones socioporductivas están comprometidas con las políticas dirigidas al mejoramiento económico nacional.

Desde el trabajo local, vislumbran llegar a convertirse en grandes empresas y seguir contribuyendo a la prosperidad y estabilidad de Venezuela.

“Acatando al llamado del presidente Nicolás Maduro en el decreto del Estado de Emergencia Económica, con el apoyo del Ministerio de Comuna, Comercio Nacional y el Gobierno Regional contamos con los recurso y alianzas para reducir la importación de productos escolares” puntualizó Lucero.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | MINPPCON ARAGUA