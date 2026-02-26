Cleba celebró 25° aniversario de Fundabit con sesión especial

El parlamento aragüeño honró la labor de los tutores tecnológicos que promueven el acceso al software libre, robótica e inteligencia artificial en los 18 municipios de la entidad

CIUDAD MCY.- El Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) realizó una sesión especial para conmemorar el 25° aniversario de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (Fundabit), un evento que tuvo como objetivo resaltar la trayectoria de esta institución que posibilita el acceso a la ciencia y la tecnología en todo el territorio.

‎‎La actividad fue encabezada por el cuerpo de legisladores, especialmente la presidenta de parlamento regional, Katiana Hernández; el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, Leonardo Alvarado, y el coordinador zonal del ente, Pedro Gordón.

‎‎En ese contexto, Alvarado como representante del área dentro de la cámara de debate, subrayó que esta iniciativa forma parte del fortalecimiento del «Plan de la Aragüeñidad» en materia educativa, al reconocer e incentivar el trabajo de los facilitadores.

‎‎Durante el acto, se rindió un homenaje especial a los profesionales encargados de llevar a casa rincón de la entidad información, educación y prácticas sobre la innovación digital, mediante la entrega de diplomas a 46 tutores.

‎‎El equipo es clave para llevar «el software libre, la ciencia, la tecnología y el acceso a la educación a través del mundo de las computadoras a todo el pueblo aragüeño», señaló Alvarado.

‎‎En ese orden de ideas, Pedro Gordón, coordinador zonal de Fundabit en Aragua, agregó: «nos sentimos muy honrados con los legisladores y legisladoras por considerarnos, por elevar propuestas para que nosotros podamos impulsar y tributar al rostro de los hombres y mujeres que han llegado a cada uno de los niños de la patria».

‎‎La actividad también incluyó una exhibición detallada de los planes y proyectos que la fundación desarrolla, mostrando avances como: programas enfocados en la robótica, la inteligencia artificial y las olimpiadas científicas.

‎THAIMARA ORTIZ

FOTOS : PRENSA CLEBA