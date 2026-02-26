Gobiernos regional y municipal afinan articulación agroproductiva con comunas de Mariño

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, informó sobre un nuevo encuentro de trabajo con organizaciones del sector campesino y comunal, en el marco del plan de fortalecimiento de la denominada 1era Transformación Social.

A través de sus redes sociales, el mandatario local destacó que junto al secretario del Poder Popular para el Desarrollo Agroalimentario, José Gregorio Hernández, se realizó un diálogo con integrantes de las comunas La Trinidad, Jesús Gallardo y Represa de Los Overos, con el propósito de “escuchar y coordinar acciones” que permitan avanzar en la articulación agroproductiva y social en el ámbito rural del municipio.

“Desde el sector campesino, avanzamos en el fortalecimiento de la 1era Transformación Social. Hoy, junto al secretario del Poder Popular para el Desarrollo Agroalimentario, José Gregorio Hernández, escuchamos y coordinamos acciones con integrantes de las comunas La Trinidad, Jesús Gallardo y Represa de Los Overos”, indicó Guzmán en su mensaje.

El alcalde puntualizó que estas actividades se realizan “cumpliendo con las orientaciones de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, en cumplimiento de las directrices emanadas por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro”.

La 1era Transformación Social forma parte de una estrategia más amplia que busca articular esfuerzos entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las organizaciones comunitarias para promover la producción agroalimentaria, la participación popular y la planificación desde las zonas rurales, conforme a los lineamientos de desarrollo comunal impulsados por el Ejecutivo.

La actividad realizada en Mariño se suma a otros encuentros organizados en la entidad aragüeña, donde tanto autoridades como voceros del poder popular han intensificado la coordinación con las comunas para priorizar proyectos y fortalecer la participación directa de las comunidades en los procesos de gestión local y producción agrícola.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA