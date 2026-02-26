Ciudad MCY

Aragua

Alcalde Juan Carlos Sánchez supervisó trabajos de mantenimiento vial

Beatriz Guilarte

Feb 26, 2026

CIUDAD MCY.- Enmarcado en la segunda transformación de Ciudades Humanas, en el vértice de servicios públicos, se avanzan los trabajos del Plan de Mantenimiento Vial en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua, específicamente en la avenida Francisco de Loreto, labores que fueron inspeccionadas por el alcalde de la entidad, Juan Carlos Sánchez.

En esta oportunidad se está realizando la escarificación en las zonas que están más deterioradas de esta importante vía principal de la ciudad, para luego proceder con la respectiva colocación de mezcla asfáltica, así lo informó la ingeniero Yoli Castillo.

Aunado a estas labores, también se ha venido desarrollando el mantenimiento de los semáforos con respecto a la sustitución  de LED, así como mejorar acabados y pinturas, todo ello en aras de brindarles mejor servicio vial al pueblo, puntualizó Castillo.

Estas acciones se vienen realizando gracias al apoyo de la gobernadora Joana Sánchez con el respaldo de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez.

