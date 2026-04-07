Cleba sancionó Ley de Convivencia Ciudadana por la conciencia vial

El recurso jurídico se enfoca en la educación y concienciación vial, considerándose más un proceso formativo que punitivo para disminuir los altos índices de accidentes con motorizados, considerados un problema de salud pública

CIUDAD MCY.- El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) aprobó este martes, en segunda discusión, el Proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana, instrumento legal, que entrará en vigencia tras su promulgación por parte de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Así lo informó la presidenta del órgano legislativo, legisladora Katiana Hernández, quien destacó que el espíritu de esta ley trasciende lo punitivo, «no es solo un proyecto sancionatorio; es una herramienta de concienciación diseñada para mejorar la convivencia y el respeto mutuo entre los aragüeños», afirmó Hernández.

Importante destacar que este instrumento busca regular el comportamiento cívico, fomentar la paz, y establecer normas de seguridad, incluyendo la regulación de la seguridad vial. El proyecto surge como resultado de una consulta popular que abarcó los 191 circuitos comunales de la entidad y así garantizar una mejor convivencia en la entidad principalmente a nivel vehicular tras los altos índices de accidentes que vienen ocurriendo.

DIGITALIZACIÓN DE MULTAS Y SEGURIDAD VIAL

Una de las innovaciones más destacadas de la nueva normativa es la implementación de la notificación electrónica, punto que explicó la presidenta del Cleba, quienes incurran en infracciones recibirán las sanciones correspondientes directamente en sus dispositivos electrónicos, de esta manera modernizando así el proceso administrativo y garantizando mayor transparencia.

La ley pone especial énfasis en la seguridad vial, buscando reducir los índices de accidentes de tránsito en vehículos particulares, y muy especialmente en motocicletas.

Hernández añadió que este esfuerzo se articula con programas ya existentes, como el plan de concientización vial impulsado por el diputado Manuel Hernández, desde la Asamblea Nacional, así como iniciativas del Ministerio Público y los organismos de seguridad ciudadana.

SEMANA SANTA Y ANIVERSARIO COLONIA TOVAR

Por otra parte, durante su intervención la legisladora resaltó el comportamiento de la ciudadanía durante el asueto de Semana Santa, subrayando el éxito del dispositivo de seguridad y prevención en las masivas manifestaciones de fe en las actividades religiosas a lo largo de la Semana Mayor, llevadas a cabo desde el pasado Viernes de Concilio hasta el Domingo de Resurrección. De igual manera subrayó la hermosa participación de la feligresía católica en las actividades del Santo Sepulcro desde Villa de Cura, del municipio Zamora.

Finalmente, Hernández anunció que la agenda legislativa se trasladará este miércoles al municipio Tovar para celebrar una sesión conjunta con el Consejo Municipal, con motivo de la conmemoración de los 183 años de la fundación de la Colonia Tovar “vamos a estar mañana en la Colonia Tovar” finalizó la legisladora Katiana Hernández.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CIUDAD MCY