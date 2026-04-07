Fundaragua consolida saneamiento en el HCM

La intervención en el recinto, ha permitido despejar visualmente su infraestructura, eliminando focos de contaminación a este espacio que atiende a miles de aragüeños semanalmente

CIUDAD MCY.- A través de un despliegue intensivo las cuadrillas de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), ejecutan una jornada de limpieza en el Hospital Central de Maracay (HCM).

Este recinto, no solo recibe limpieza, sino un proceso de saneamiento integral que redefine la experiencia de pacientes y familiares, garantizando espacios dignos enmarcados en la Segunda Transformación (2T).

En el corazón del municipio Girardot, específicamente en la comuna Socialista Madre María Corredor Cultural «Maracay como Te Quiero», el movimiento es incesante.

El equipo de Fundaragua desarrolla una jornada de limpieza general, que abarca el mantenimiento de las áreas verdes, una rigurosa recolección de desechos sólidos y vegetales en las zonas externas.

Este esfuerzo, responde a las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ejecutada en el territorio por la vocera del Poder Popular para la Gobernación, Joana Sánchez, junto al secretario de Ciudades humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez y el presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez.

La labor de mantenimiento general en el Hospital Central de Maracay se mantiene como una política de estado permanente.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA