Inició renovación del estadio Cuatricentenario de San Sebastián de los Reyes

Es importante mencionar que esta iniciativa está enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad, que no solo transforma la infraestructura, sino que también garantiza el fortalecimiento de las instalaciones deportivas donde se masifica el talento regional

CIUDAD MCY.- En un paso gigantesco para el fortalecimiento de los espacios deportivos y de recreación, el Gobierno Regional dio inicio a los trabajos de embellecimiento y restauración del estadio Cuatricentenario, ubicado en el municipio San Sebastián de los Reyes.

Cumpliendo con su palabra empeñada, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, impulsó el arranque de estas obras que buscan dignificar los espacios deportivos para el sano esparcimiento e impulso del talento local.

Esta acción responde directamente a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, consolidando la gobernanza y la gobernabilidad en perfecta articulación con las comunidades.

En representación de la gobernadora Sánchez, el secretario de la Segunda Transformación (2T) Rodolfo Ramírez; el secretario de transporte, Gabriel Perdomo; el presidente de Fundaragua, Edison Gutiérrez; el presidente Vías de Aragua, Gerardo Rozo y la comisionada institucional, Rosa Espejo, supervisaron de primera mano las áreas que serán abordadas.

Los trabajos comprenden la recuperación total de la cancha de usos múltiples, la creación de una nueva cancha de voleibol de playa, de una nueva cancha de futbol de playa y la recuperación total de la cancha de fútbol Cuatricentenario.

Además, las cuadrillas especializadas de FundAragua ejecutan labores de limpieza y saneamiento ambiental, así como la recolección de desechos sólidos y vegetales en este importante espacio deportivo, fortaleciendo sus condiciones para el disfrute de la comunidad.

Es importante mencionar que, con estas acciones de trabajo enmarcadas en el Plan de la Aragüeñidad, enfocado en una política sostenida de defensa y dignificación de los espacios públicos, orientada a fortalecer el derecho del pueblo al deporte, la recreación y la sana convivencia, entendidos como elementos fundamentales para el bienestar social y la construcción de ciudades más humanas y funcionales.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA