Colombia y Arabia Saudita firmaron acuerdo en materia energética

CIUDAD MCY.- Los gobiernos de Colombia y Arabia Saudita firmaron un acuerdo que establece una cooperación de cinco años para desarrollar proyectos conjuntos en hidrógeno, energías limpias, eficiencia energética, así como captura y almacenamiento de carbono.

El Memorando de Entendimiento, que podrá ser renovado, fue firmado en Riad entre el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, que lidera Edwin Palma, y la entidad homóloga saudí a cuya cabeza está Abdulaziz Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud.

De acuerdo con la fuente, la alianza también promueve la transferencia tecnológica y el intercambio de conocimiento, así como la creación de un equipo binacional que definirá hojas de ruta y programas específicos de colaboración en todos los segmentos de la cadena energética.

Con el acuerdo, declaró Palma, Colombia se posiciona como un socio estratégico en la discusión global sobre energía.

“Queremos aprender, compartir y construir nuevas soluciones energéticas que sean sostenibles y soberanas. Este es un paso más hacia una transición justa que ponga en el centro a las personas y al planeta”, comentó.

Consideró que Arabia Saudita, a pesar de sus riquezas en energía fósil, acelera su transición energética y espera en cinco años cambiar su matriz energética en un 50 por ciento.

La rúbrica del Memorando se realizó como parte de la visita que realiza el presidente Gustavo Petro a Riad, donde participa en una agenda de la Iniciativa de Inversión Futura (FII9).

En el foro global que reúne a los líderes más influyentes del mundo para impulsar el crecimiento sostenible, promover la innovación y canalizar inversiones que contribuyan al bienestar de la humanidad, participan más de 600 ponentes y 15 jefes de Estado, detalló la Presidencia.

La delegación del gobernante está integrada además por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio, Industria y Turismo, y Cultura.

