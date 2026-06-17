Comuna La Velazquera prioriza proyectos comunitarios de cara a la próxima Consulta Popular

Para este nuevo proceso electoral los ciudadanos presentaron sus propuestas entre la que destacan, mejoramiento del servicio eléctrico, la vialidad y los espacios educativos de la zona

CIUDAD MCY.- En el marco de la segunda Consulta Popular Nacional a realizarse el próximo 12 de julio, los habitantes de la Comuna Agroecológica La Velazquera – El Chino, ubicada en el municipio Zamora, llevaron a cabo su proceso de postulación de proyectos para la próxima fiesta electoral, demostrando organización y participación comunitaria.

La actividad, que reunió a los diversos sectores que hacen vida en el punto y circulo de la comuna, permitió a los vecinos y vecinas elevar sus propuestas que responden a temas de servicios públicos, infraestructura escolar, y áreas para la recreación, según las ideas que surgieron de la realidad territorio, la Agenda Concreta de Acción (ACA) y el mapa de los sueños.

La jornada, desarrollada desde la zona rural de la localidad, contó con el acompañamiento del vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, la gobernadora Joana Sánchez y la alcaldesa de la jurisdicción, Anahis Palacios, con el objetivo central de verificar la organización comunal, estrechar lazos y orientar al pueblo con las líneas estratégicas del Ejecutivo nacional.

Para este nuevo proceso electoral los ciudadanos de la Comuna La Velazquera realizaron un balance de las anteriores consultas demostrando la efectividad de esta iniciativa.

Seguidamente presentaron sus propuestas, entre la que destacan el mejoramiento del servicio eléctrico, la vialidad y los espacios educativos de la zona.

En ese sentido, María Ángel Iguaro, vocera de la comunidad, destacó que gracias a la consulta popular se ha avanzado en la transformación de la comunidad. «Los proyectos priorizados fueron la electrificación, ya que hay muchas comunidades que tienen bastante tiempo sin electricidad, pero gracias a la consulta que han venido transcurriendo, ya nos encontramos aproximadamente con un 50% de iluminación’’ afirmó la ciudadana.

Asimismo, la representante de los vecinos y vecinas, ratificó su compromiso con la organización comunitaria. «Nosotros llevamos muchos años organizándonos, ya que es una zona retirada, pero ahorita estamos mucho más avanzados y seguimos logrando cada uno de los objetivos planteados, con la ayuda de nuestras autoridades de la Gobernación, el ministro y nuestra ciudadana alcaldesa’’ concluyó.

REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE GOBIERNO

El también ministro del Poder Popular para la Planificación enfatizó que estas jornadas de trabajo junto al pueblo son parte de la nueva reorganización del sistema de gobierno. «Desde el punto de vista de los patrones de distribución de los servicios en zonas donde la distancia tiene estas órdenes de magnitud. Bueno, son preguntas que van a llevar a formas de solucionar. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha convocado al proceso de reingeniería del Estado venezolano y la reingeniería tiene que admitir precisamente esa flexibilidad de acoplarse a las estructuras del Estado, a la heterogeneidad de condiciones desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de las condiciones sociales, desde el punto de vista de las condiciones geográficas del territorio’’ explicó Menendez.

Asimismo, el vicepresidente sectorial de Planificación hizo hincapié que gracias esta flexibilización y efectividad del Poder Popular se podrá evidenciar el éxito de la transformación comunitaria.

Es valioso mencionar que este modelo de gobernanza y comicios permite avanzar con éxito y rapidez en las mejoras necesarias para brindar calidad de vida a los ciudadanos, pues son ellos quienes dirigen los recursos a ideas prioritarias.

En ese contexto la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez, ratificó que la ruta de trabajo es la comuna para lograr el bienestar común. «Sin duda alguna, la Ruta de Acción es la comuna. Hoy podemos ver cómo se ha logrado concretar la Agenda Concreta de Acción, elaborado ya en su mapa de sueños, por lo que la comuna hoy se conforma como la organización más fuerte y estructurada en cada uno de los territorios, por lo menos del Estado Bolivariano de Aragua» aseveró la gobernadora.

Finalmente, el encuentro concluyó, con un contacto directo y ameno de los habitantes de la localidad con las autoridades naciones y regionales, quienes escucharon las necesidades y solicitudes de los ciudadanos, dándole anuncios de próximas obras importantes para esta zona campesina del sur aragüeño.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA