Concejo Municipal de Bolívar eligió directiva para el periodo legislativo 2026 – 2027

Las autoridades municipales iniciaron el ciclo de sesiones ordinarias con la designación de sus cargos principales y un pronunciamiento sobre la situación política nacional

CIUDAD MCY.- El cuerpo legislativo del municipio Bolívar formalizó este lunes, 5 de enero, la instalación de su junta directiva para el ejercicio anual.

Durante la sesión oficial, los concejales definieron la estructura de mando que coordinará las actividades parlamentarias y establecieron las prioridades políticas que regirán el inicio de este nuevo ciclo administrativo en la jurisdicción.

En el marco de la sesión de instalación correspondiente al nuevo año legislativo, las autoridades procedieron a la ratificación de los cargos principales de la cámara municipal para garantizar la continuidad administrativa.

La estructura quedó conformada por: Yenni Tovar, en la Presidencia, acompañada por Nicolás Grosso, en la Vicepresidencia, y Andrés Martínez, en la Secretaría. Este equipo asume la conducción del ente con la responsabilidad de liderar los retos institucionales previstos para el presente periodo y dar cumplimiento a las demandas de la localidad.

La jornada incluyó un pronunciamiento oficial de los concejales de la patria en relación con los recientes acontecimientos que afectan al Ejecutivo nacional y a su entorno familiar.

Los integrantes de la cámara manifestaron su rechazo unánime ante los hechos de violencia denunciados y expresaron su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores. Los voceros municipales enfatizaron que, a pesar de la coyuntura y lo que calificaron como un secuestro de las autoridades nacionales, mantendrán la operatividad gubernamental y la fidelidad institucional desde el espacio municipal.

Finalmente, la organización interna de la cámara, informó que la conformación y distribución de las distintas comisiones de trabajo será notificada en sesiones posteriores, tras el análisis reglamentario correspondiente.

Asimismo, los legisladores destacaron que la gestión para este año se enfocará en establecer un gobierno eficiente que responda a las necesidades del pueblo de San Mateo.

ALCALDIA DE BOLIVAR | FOTOS : ALCALDIA DE BOLIVAR