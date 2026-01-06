Instalada junta directiva del Concejo Municipal de Zamora para el periodo 2026-2027

En un acto cargado de compromiso con el pueblo zamorano, el día lunes 5 de enero, se instaló formalmente la nueva junta directiva del Concejo Municipal del municipio Zamora, ubicado en el estado Aragua, para el período 2026-2027

CIUDAD MCY.- La sesión solemne, celebrada en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Zamora, contó con la presencia de concejales, líderes comunitarios y representantes del Poder Popular, quienes acompañaron el proceso de elección y juramentación de las nuevas autoridades municipales.

COMPOSICIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA

La directiva, que trabajará de la mano con la gestión de la alcaldesa Anahís Palacios, quedó conformada por:

PRESIDENTA : Robernys Plazola

: Robernys Plazola VICEPRESIDENTE :RomerPérez

:RomerPérez SECRETARIO: Armando Hernández

SECRETARIA : Gaudy Veloz

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Durante su primer discurso como presidenta del Concejo Municipal, Robernys Plazola destacó que el enfoque de este nuevo año legislativo será estar en contacto directo con la población, escuchando las necesidades de los vecinos y legislando para fortalecer los servicios públicos y el bienestar social de las parroquias que integran el municipio.

«Asumimos esta responsabilidad con humildad y con la meta clara de trabajar en unidad. El Concejo Municipal será una puerta abierta para que el pueblo de Zamora participe activamente en la creación de ordenanzas que mejoren nuestra calidad de vida», afirmó Plazola.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, Romer Pérez, enfatizó la importancia de mantener una estrecha articulación con el Gobierno nacional y regional, asegurando que los recursos y proyectos sigan llegando a cada rincón del municipio.

El acto concluyó con la firma del acta de instalación, dando inicio oficial a las actividades legislativas de este año, donde se espera una agenda activa en pro del desarrollo económico y social de «La Villa» y sus zonas aledañas.

