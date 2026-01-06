Alcalde Melo acompañó instalación de junta directiva del Concejo Municipal de Urdaneta

CIUDAD MCY.- En un acto calificado como solemne y trascendental para el municipio Rafael Guillermo Urdaneta, este lunes se llevó a cabo la instalación de la nueva junta directiva del Concejo Municipal para el periodo legislativo 2026 – 2027.

La actividad contó con la presencia del alcalde Julio Melo, quien destacó la importancia de la unidad institucional para el desarrollo de la zona sur del estado Aragua.

Durante la sesión, fueron juramentados los concejales que asumirán la representación de la voz del pueblo, con el compromiso de legislar en favor del bienestar común. La nueva estructura del ente legislativo quedó conformada de la siguiente manera: Carlos Meza, como presidente; Yanet Martínez, como

vicepresidenta; Sorangel García, secretaria; Juandioli Betancourt, subsecretario; y Darwin Herrera, jefe de fracción.

El alcalde Julio Melo enfatizó que este acontecimiento marca el inicio de una etapa de trabajo coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal. “Este nuevo período debe estar orientado a la construcción de un municipio justo, inclusivo y próspero, donde la prioridad absoluta sea atender las necesidades de nuestra gente”, señaló el mandatario local.

Asimismo, Melo extendió sus felicitaciones a los nuevos directivos, deseándoles el mayor de los éxitos en su gestión legislativa y exhortándolos a mantener una gestión de puertas abiertas para los habitantes de Urdaneta.

«Con esta instalación, el municipio Rafael Guillermo Urdaneta se declara listo para afrontar los retos administrativos y sociales del presente año, enfocándose en la eficiencia y la participación protagónica de la colectividad», apuntó el burgonaestre.

