Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Concejo Municipal Lamas emitió acuerdo por los mártires caídos este 3E

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Ene 18, 2026

CIUDAD MCY.-En sesión ordinaria, el Concejo Municipal del Municipio José Ángel Lamas, aprobó un acuerdo para respaldar el reconocimiento a los mártires caídos en los sucesos del 3 de enero, quienes perdieron la vida en la más valiosa demostración de amor a la Patria y por la soberanía.

Ariamarys Pita, presidenta de la Cámara Municipal, junto a los concejales apoyó la preservación del poder nacional en el marco de la Diplomacia de Paz, así como todas las iniciativas de diálogo y nuevos enlaces internacionales en procura del bienestar común y el respeto mutuo entre las naciones.

Igualmente, a propósito del Día del Educador, el cuerpo edilicio aprobó por unanimidad los nombres de los más de 40 maestras y maestros quienes gracias a su vocación y entrega, recibirán la Orden Magisterial «Alcira Bermúdez», este próximo 29 de enero en las instalaciones de la Casa de la Cultura «Claudio Castillo» de nuestra jurisdicción.

PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS | FOTOS: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Venezuela

Nuevos Fondos Soberanos podrán ser auditados por el pueblo

18 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Concejo Municipal Lamas emitió acuerdo por los mártires caídos este 3E

18 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Aragua escribió con amor al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores

18 de enero de 2026 Milexis Pino
Mundo

Brasileños exigen libertad del presidente Maduro con cartas de apoyo

18 de enero de 2026 Milexis Pino