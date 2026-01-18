Concejo Municipal Lamas emitió acuerdo por los mártires caídos este 3E

CIUDAD MCY.-En sesión ordinaria, el Concejo Municipal del Municipio José Ángel Lamas, aprobó un acuerdo para respaldar el reconocimiento a los mártires caídos en los sucesos del 3 de enero, quienes perdieron la vida en la más valiosa demostración de amor a la Patria y por la soberanía.

Ariamarys Pita, presidenta de la Cámara Municipal, junto a los concejales apoyó la preservación del poder nacional en el marco de la Diplomacia de Paz, así como todas las iniciativas de diálogo y nuevos enlaces internacionales en procura del bienestar común y el respeto mutuo entre las naciones.

Igualmente, a propósito del Día del Educador, el cuerpo edilicio aprobó por unanimidad los nombres de los más de 40 maestras y maestros quienes gracias a su vocación y entrega, recibirán la Orden Magisterial «Alcira Bermúdez», este próximo 29 de enero en las instalaciones de la Casa de la Cultura «Claudio Castillo» de nuestra jurisdicción.

