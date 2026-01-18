Aragua escribió con amor al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores

El pueblo sigue en la calle en paz, pero exigiendo la liberación de los lideres venezolanos

CIUDAD MCY-Luego de trascurrir 15 días del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro y la primera dama, Cilia Flores, perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos, el pueblo de Aragua muestra solidaridad a través de cartas con mensajes de esperanza por su pronta liberación y retorno al país.

Esta actividad se llevó a cabo desde la Plaza Bolívar de Maracay, en compañía del diputado por la Asamblea Nacional (AN) José Gregorio Colmenares, y voceros del poder popular, demostrando al mundo el compromiso revolucionario por el líder de Venezuela, la paz y el país.

Cabe destacar que esta jornada fue convocada por el mismo pueblo para dar a conocer el sentir, y de manera simultánea se ejecutó en las distintas plazas de la entidad.

Por su parte, Colmenares, destacó que la jornada se desarrolló con el más profundo sentimiento de amor y nobleza pero sobre todo de compromiso patrio, con el objetivo de expresar no solo el rechazo contundente con lo ocurrido el pasado 3 de enero, si no también, para expresar la lealtad del pueblo por el Presidente Constitucional de Venezuela.

El diputado, enfatizó, el amor y compromiso que siente todo un pueblo sin reflejar ningún partido político hacia el presidente, Nicolás Maduro y su esposa, “expresamos entre lágrimas nuestra carta y poesía como expresión de amor” acotó.

Asimismo, aseguró seguir en la calle hasta que regresen a Nicolás.

LA VOZ DEL PUEBLO

Ángel Daniel Magallanes, del equipo político de la Comuna Socialista Robisoniana, destacó su respaldo al Presidente y su esposa, “brindamos todo el apoyo para que pronto regresen al país, nuestro Presidente es inocente, pronto tendremos a nuestros líderes en Venezuela”.

La señora, Alexis Sarria, de la parroquia Las Delicias, aseguró que Venezuela está demostrando una diplomacia popular.

“Pedimos que los traigan de vuelta, hoy seguimos teniendo un país y una nación, gracias a esas enseñanzas que nos han dado nuestros líderes”, comentó.

Cesar Lozano, aragüeño y revolucionario, durante su mensaje alzó la voz a través de la carta al presidente, Nicolás Maduro, donde manifiesta amor, respaldo y solidaridad, “ellos son un faro y desde allá iluminan y emiten dignidad, resistencia y empatía, hoy iluminan al pueblo venezolano, Presidente, primera dama, sepan ustedes que Dios está de nuestro lado y tengan la certeza que pronto estarán en Venezuela, nosotros venceremos”.

ELIMAR PÉREZ | FOTOS CORTESÍA