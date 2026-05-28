Estrenan versión digital de “El pez que fuma”

CIUDAD MCY.- La versión restaurada en digital de “El pez que fuma”, obra cumbre de Román Chalbaud, fue proyectada por el Centro Nacional de Cinematografía (CNAC) en una función especial que congregó a autoridades del sector cinematográfico, gremios técnicos y destacadas figuras de la cultura.

El evento, efectuado en Caracas, contó con la presencia del viceministro de Cultura Audiovisual del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), Miqueas “Piki” Figueroa; el presidente del CNAC, Román Chamorro y la presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional, Rosa Raydán.

Román Chamorro destacó el profundo valor pedagógico y de identidad que representa rescatar esta joya cinematográfica. “Es una pieza que describe un momento de la venezolanidad y que sirve como una herramienta para que los jóvenes venezolanos se reencuentren con el cine nacional que nació en el siglo XX y que hoy, en el siglo XXI, lo podemos disfrutar”, indicó.

Por su parte, Guido González, miembro del comité ejecutivo del CNAC, expresó su satisfacción por este paso.

“Cuando nos acercamos a la cinematografía nacional, encontramos hitos que son revelaciones importantes de la producción artística cinematográfica venezolana, y así nos encontramos con películas que necesitamos volver a ver; que necesitamos darle una lectura hoy y que nuestras nuevas generaciones valoren esa cinematografía”, expresó.

RETO TÉCNICO

La restauración de esta joya de la cinematografía nacional fue posible mediante la alianza con Bolívar Films, representado por Luis Guillermo Villegas y Jorge Jacko. Al respecto, Jacko destacó la inmensa responsabilidad y los desafíos técnicos que implicó trabajar con el negativo original de una obra de tal envergadura.

“El trabajo que se está haciendo está visibilizando al cine nacional y es muy importante que las nuevas generaciones vean al cine nacional en todo su contexto. En el caso de ‘El pez que fuma’, enfrentamos un reto muy grande por la magnitud de la obra y lo que representa”, explicó.

Además de autoridades del sector cinematográfico, acompañaron esta jornada de reencuentro cineastas y amigos de Román Chalbaud, además de Gabriel Ordaz, de CINEPIC.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA