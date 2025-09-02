Conoce las dos razones por las que pretenden atacar a Venezuela

Ciudad MCY. –El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que los ataques del imperialismo contra la nación tienen dos motivaciones principales: el control de las riquezas naturales y la destrucción del proyecto político revolucionario.

Desde el sector Los Aguacaticos, en la parroquia El Valle de Caracas, el Mandatario nacional hizo estas declaraciones durante una actividad comunal, en la que resaltó la importancia de la democracia y el autogobierno en la defensa del territorio y sus recursos

La riqueza natural y las reservas de Venezuela

El jefe de Estado venezolano aseguró que una de las razones para atacar al país es la ambición por sus vastas reservas de recursos naturales.

«Ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas… Tenemos la principal reserva de petróleo, y ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, ese petróleo es de ustedes», sentenció.

El Presidente destacó que Venezuela posee la mayor reserva de petróleo del mundo, la cuarta de gas y una de las primeras de oro. Además, mencionó el potencial agrícola de la nación, afirmando: «Vienen por las riquezas naturales, las tierras fértiles».

El Proyecto Bolivariano como segunda razón

La segunda motivación para amenazar a Venezuela con ataques imperiales es el intento de erradicar el proyecto político de la Revolución Bolivariana.

«Vienen por una segunda riqueza, el proyecto de Simón Bolívar, el proyecto Revolucionario del Socialismo del Siglo XXI… Vienen para intentar arrancar de raíz el proyecto más grande que ha tenido nuestra América, que es el proyecto de Simón Bolívar y de Sucre», mencionó.

En ese sentido, afirmó que el objetivo de toda amenaza imperial es evitar que el modelo venezolano sirva de ejemplo para otros países.

En su discurso, el Presidente venezolano también mencionó a la juventud de Estados Unidos, afirmando que esta no cree en las «mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio».

Prensa Presidencial