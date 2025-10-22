Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz presenta primer balance ante la AN

Ciudad MCY.-En cumplimiento del artículo 72 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (AN), la segunda vicepresidenta del Parlamento, América Pérez, presentó el balance y las propuestas de acción del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, al destacar su papel como espacio de articulación política, social, económica y jurídica en defensa de la paz del país.

“Hoy con mucho orgullo podemos dar este primer balance de lo que han sido las actividades de este espacio que es una idea genial, que se ha convertido en el centro del debate político, del debate social, del debate económico, del debate jurídico, del debate que constituye la mayor defensa para la paz, entendiendo la paz como una conquista, como ese elemento que une al pueblo venezolano”, enfatizó Pérez.

La parlamentaria recordó que el Consejo fue instalado el pasado 16 de septiembre, en un acto que reflejó la pluralidad de voces que claman por la unión nacional. “Pero también veíamos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha sido el ideario de este Consejo Nacional y que le ha entregado a la AN y los diputados la responsabilidad de llevarlo a cada rincón del territorio nacional”.

Asimismo, informó que se han constituido 25 Consejos Estadales y 22 en sectores de la vida nacional. Pérez también señala que, entre más de 30 acuerdos concretos de trabajo, reuniones y actividades, se incluye el llamado del presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, y a todos los parlamentos del Caribe para sostener un encuentro en Venezuela, con el objetivo de debatir sobre las amenazas que representa el despliegue militar de Estados Unidos (EE. UU.) en la región.

Recalcó que el hemiciclo utilizará todos los instrumentos necesarios para hacer que prevalezca la paz en el país. Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, afirmó que no basta solo con proclamarse como seres pacíficos y amantes de la paz del territorio venezolano, sino que es fundamental prepararse para la defensa de esa paz. “No hay acto de valentía mayor que la defensa activa de nuestra condición como venezolanos y venezolanas”, expresó.

A su vez, el diputado Timoteo Zambrano resaltó que el Parlamento ha respondido de manera oportuna y civilizada ante los ataques extranjeros, siempre mediante la diplomacia.

Ratificó su respaldo al llamado de Jorge Rodríguez para convocar a los parlamentos del Caribe y de América Latina, con el fin de generar un rechazo unánime a las amenazas de EE. UU. en la región.

Finalmente, Zambrano advirtió que estas intimidaciones tienen como objetivo la apropiación ilegal de los recursos naturales del país, además de reiterar que la AN utilizará todos los instrumentos necesarios para hacer que prevalezca la paz.

