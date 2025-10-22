Presidente Maduro recibió cartas credenciales del nuevo embajador de la República de Cuba

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibe este martes, en el Complejo de Miraflores, en Caracas, las cartas credenciales del embajador designado por la República de Cuba, el excelentísimo señor Jorge Luis Mayo Fernández.

Mayo Fernández, quien es Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales y domina el idioma inglés, fue designado oficialmente según la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 74 Ordinaria de 2025. Posee una vasta experiencia diplomática en la región, habiendo servido como embajador en la República de Nicaragua (2021 a 2023) y, previamente, como ministro consejero y segundo jefe de Misión en la propia Embajada de Cuba en Venezuela (2010 a 2016).

Durante el acto solemne, el Mandatario nacional se encuentra acompañado por el canciller de la República, Yván Gil; el viceministro para América Latina, Rander Peña, y otras autoridades nacionales.

Este acto diplomático no solo reconfirma la alianza estratégica y la histórica hermandad entre Caracas y La Habana, sino que honra las sólidas raíces de cooperación y solidaridad forjadas por los Comandantes Eternos, Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz.

La convergencia de sus ideales revolucionarios de justicia social y la visión de un destino común en la región, han convertido la relación Cuba-Venezuela en un ejemplo de hermandad indivisible y humanismo. La voluntad de ambos pueblos es la de continuar profundizando el Convenio Integral de Cooperación en áreas claves como la salud, el deporte, la educación y la energía, en beneficio mutuo y para contrarrestar los efectos del bloqueo económico.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA