Continúa plan de inmunización en el Sur de Aragua

CIUDAD MCY.- Más de 3 mil habitantes del municipio Camatagua, fueron protegidos con jornada de vacunación y abatización contra la fiebre amarilla, gracias al despliegue del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Salud Ambiental y Epidemiología, enmarcado en el plan nacional que adelanta el Gobierno Nacional.

La Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, informó que los sectores abordados fueron Pinto Salinas, Urdaneta, Altamira, El Cotoperiz, Rómulo Gallegos, Centro, Altavista, El Guamacho, La Batea, El Liceo, para un total de 3.380 habitantes protegidos en la jornada.

Detalló que en la actividad se desplegó un equipo de enfermeras, vacunadoras, médicos, estudiantes, epidemiólogos y brigadistas de salud ambiental, con el objetivo de unir esfuerzos en la prevención y control de vectores, además en la inmumización en comunidades de difícil acceso, especialmente en el sur de Aragua.

Lombano indicó que se inspeccionaron 200 casas, se eliminaron 38 criaderos y se administraron 618 dosis de desparasitantes, sumado a la abatización intra y extra domiciliaria, a fin de prevenir la proliferación del mosquito causante de la Fiebre Amarilla.

Reiteró que las vacunadoras del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), han realizado diversas jornadas en los cinco municipios priorizados del estado Aragua, tales como Zamora, Libertador, San Sebastián de los Reyes, San Casimiro y Camatagua, en pro de blindar el cerco epidemiológico contra la fiebre amarilla en la entidad aragüeña.

Enfatizó que estás acciones forman parte de las políticas de protección social emanadas del presidente constitucional, Nicolás Maduro; bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; con el respaldo de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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