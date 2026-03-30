Despliegue de servicios públicos embelleció y saneo espacios

Los trabajadores de Fundaragua realizaron el mantenimiento de áreas externas en la sede de la Dirección General de Salud Ambiental y tienen presencia activa en los distintos puntos turísticos del estado

CIUDAD MCY.- La optimización de espacios y servicios públicos es un trabajo prioritario, por ese motivo, la fuerza laboral de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua) protagonizó un importante despliegue durante la jornada de este Lunes Santo.

‎Rodolfo Ramírez, secretario general de la 2T, informó que, durante el asueto de Semana Santa los equipos estarán activos en distintos puntos, esto con el objetivo de garantizar sitios seguros y en condiciones adecuadas para el desarrollo de distintas actividades.

‎TRABAJO INSTITUCIONAL

‎Alrededor de 112 hombres y mujeres del ente se trasladaron a la Dirección General de Salud Ambiental, que tiene sede en la zona norte de la ciudad de Maracay, como parte de un Plan Cayapa, para la recuperación y mejoramiento de la infraestructura.

‎El abordaje institucional comprendió el barrido de áreas exteriores, poda menor, desmalezamiento, evaluación de árboles en situación de riesgo.

Con la limpieza integral se recolectaron más de 18 toneladas de desechos sólidos y vegetales. “Atendimos esta solicitud de envergadura (…) en días pasados un árbol se desplomó y procedimos al corte del tronco para su disposición final”, mencionó Ramírez.

En ese contexto, Luis González, director general de Salud Ambiental, subrayó que el operativo se concretó gracias a las alientas institucionales, entre el Ministerio de Salud y la Gobernación del estado Aragua.

Con estas acciones lo trabajadores del sitio ostentan un lugar apropiado para el desempeño de sus labores, pues se mitigan focos de incendios y criaderos de mosquitos, en un momento crucial para la prevención de afecciones como el dengue y la fiebre amarilla.

‎PUNTOS TURÍSTICOS

Durante la Semana Mayor los empleados de la 2T serán los encargados de ofrecer a los turistas puntos de alto impactos embellecidos, en perfectas condiciones para su disfrute. “Mantendremos la faena, pues se trata de un servicio fundamental”, aseveró el secretario Rodolfo Ramírez.

De forma simultánea, las cuadrillas realizan la limpieza integral en las carreteras Maracay-Ocumare de la Costa, Maracay-Choroní, La Victoria-Colonia Tovar, además, tendrán presencia constante en el municipio Costa de Oro para el saneamiento del litoral aragüeño.

Bajo las orientaciones de la presienta encargada, Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, la región se transforma con el propósito de brindar las mejores condiciones posibles a propios y visitantes.

‎THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY