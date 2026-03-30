Venezuela Come Pescado preserva las tradiciones alimentarias de Semana Santa

Con la instalación de puntos de venta en más de 40 zonas de la entidad, la ciudadanía puede adquirir productos del mar, en gran variedad de presentaciones, a precios asequibles

CIUDAD MCY.- Una de las tradiciones más importantes y arraigadas de la Semana Santa es el consumo de carnes blancas, específicamente pescado. El Gobierno Bolivariano, en mira de preservar esa práctica, implementa Venezuela Come Pescado, una feria que recorre todo el territorio nacional para llevar la excelencia del mar a la mesa.

En el estado Aragua se instalan más de 40 puntos de venta, con los cuales, la ciudadanía adquiere una gran variedad de especies de pescado en distintas presentaciones como: empacados al vacío, enteros y salado.

La primera zona de establecimiento fue la Plaza Bicentenaria de la ciudad de Maracay, donde se ofertó cherechere, guabina, caribe, bagre, chicharra, cazón, raya y camarón.

Es importante destacar que, el hecho es resultado del trabajo mancomunado del Ejecutivo nacional y regional, a través del Ministerio de Pesca, Secretaria del Desarrollo Económico y Secretaria de Agroalimentación.

“Tenemos la dotación de un producto fresco, de la mejor calidad y precio, para que los aragüeños consuman excelentes proteínas en la Semana Mayor”, refirió José Hernández, secretario de Agroaliementación.

CON SELLO ARAGÜEÑO

Los alimentos son provenientes del Eje costero del estado, una muestra del trabajo y organización de los Consejos de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras, así como, su articulación con los organismos gubernamentales para promover la economía productiva.

A través de la marca Conppa, la organización Las Patronas del Mar, cuyo núcleo es el municipio Ocumare de la Costa de Oro, presentan e impulsan el sello aragüeños con las proteínas empacadas al vacío. Desde croquetas, cordon blue, chorizó, hasta pescado desmechado listo para servir, son algunas de sus ofertas.

“Conppa es la primera marca colectiva a nivel nacional de todos nuestros pescadores, porque ahora no solamente capturamos, también somos comerciantes y procesamos nuestro pescado para llevarlo de forma más económica a nuestros pueblo”, señaló Erika Primera, vocera de Las Patronas del Mar.

EL PUEBLO HABLA

En un acercamiento con los compradores se pudo constatar la eficiencia de esta tipo de ventas, al estilo de feria a cielo abierto.

Gloria Villegas: “esperamos que esta venta de comida continúe porque es de gran beneficio para el pueblo, veo precios más asequibles que en otros comercios e inclusos los enlatados y son productos muy frescos”.

Migdalia Rivas: “una buena iniciativa, pude comprar bastante y es un pescado en muy buenas condiciones”.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY