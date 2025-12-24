Sistema de saneamiento es mejorado para favorecer mil 500 familias

Ciudad MCY.- En atención a las solicitudes del Poder Popular y como parte del compromiso del Gobierno Bolivariano de optimizar los servicios públicos; en el sector San Carlos, parroquia Pedro José Ovalles, municipio Girardot, del estado Aragua, se realizó la sustitución de varios tramos de colectores de ocho pulgadas de diámetro para mejorar la calidad de vida de los habitantes en esta comunidad.

Las acciones realizadas por la Fuerza Trabajadora de Hidrocentro, permitieron un impacto positivo en la red de saneamiento de las comunidades de San Carlos 1-3, San Carlos 1-4 y Poligonal 2-2. Estas zonas son integradas por la Comuna “San Carlos Indestructible”.

Un integrante de la comuna, Elías Cuenca, destacó que este trabajo es evidencia de que las políticas públicas implementadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llevan felicidad por todo el país. “Sin duda alguna, soy testigo de que el Gobierno llega a los sectores y cumple”.

Esta labor se concretó como una respuesta directa y efectiva. La herramienta utilizada por los aragüeños fue la Línea VenApp del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, que se abocó atender a través de los equipos de trabajo, las necesidades del Pueblo.

El Gobierno Bolivariano continúa enfocado en priorizar todas las solicitudes en las comunidades; esto, para asegurar atención a todas las incidencias reportadas por las y los venezolanos.

