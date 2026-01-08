Convocan a la oposición a “nuevo momento político” y a priorizar la unidad

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado urgente a la unidad nacional, instando a los sectores de la oposición a priorizar la soberanía del país sobre las diferencias partidistas.

Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez recibió formalmente a una delegación de la Asamblea Nacional para dar inicio a lo que calificó como un cambio de paradigma en la política venezolana. El acercamiento ocurre durante el acto de notificación del inicio del periodo legislativo 2026-2031 y tras el secuestro del mandatario constitucional, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, en una incursión militar de EEUU el pasado 3 de enero.

En su mensaje, Rodríguez extendió la invitación directa a figuras de la oposición, entre ellos, Timoteo Zambrano, Bernabé Gutiérrez, José Brito, Antonio Ecarri y Stalin González, a quienes dio la bienvenida personalmente al recinto ejecutivo.

