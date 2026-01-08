Activada Comisión de Alto Nivel para la liberación del presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores

CIUDAD MCY.- Palacio de Miraflores, Caracas – La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Delcy Rodríguez Gómez, instaló este miércoles en el Salón Simón Bolívar la Comisión de Alto Nivel para la Liberación del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, y la Primera Dama, Cilia Flores.

La instancia, creada bajo el amparo de la Diplomacia Bolivariana de Paz, surge tras la incursión militar estadounidense del pasado 3 de enero, que culminó con el secuestro del Jefe de Estado y la Primera Dama.

A través del canal Venezolana de Televisión, el titular de esta instancia, Jorge Rodríguez, también presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Diálogo, comunicó que la Comisión fue instalada por la Mandataria Encargada y operará bajo el estricto cumplimiento de la legalidad internacional y la voluntad soberana del pueblo que reeligió al mandatario para el periodo 2025-2031

La delegación de Alto Nivel estará integrada además por el canciller Yván Gil; Alfred Nazaret Ñáñez; Vicepresidente Sectorial de Cultura, Turismo y Comunicaciones; y la viceministra de Comunicación Internacional, Camilla Fabri. Asimismo, participan los hijos del matrimonio presidencial, el diputado Nicolás Maduro Guerra, Joswal Gaviria Flores y Yosser Daniel Gaviria Flores.

El cuerpo consultivo cuenta con el respaldo técnico del Procurador General, Reinaldo Muñoz, y el Secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, junto a todo el tren de vicepresidentes sectoriales del Gobierno Bolivariano.

La agenda de trabajo de la Comisión priorizará cuatro ejes fundamentales: la defensa de los derechos humanos, el respeto a la autodeterminación, la inmunidad diplomática de la investidura presidencial y el respeto a la soberanía nacional frente a la agresión extranjera.

PRENSA PRESIDENCIAL | FOTO : CORTESÍA