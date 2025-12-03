Coral Infantil «Simón Rodríguez» llevó alegría a empleados públicos

Con tradicionales interpretaciones de aguinaldos y parrandas, los trabajadores se unieron en un ambiente de paz y unión familiar en el que bailaron, cantaron y celebraron la llegada de la Navidad

CUIDAD MCY.-Con motivo de celebrar la llega de la época más bonita del año, la Coral Infantil Integral “Simón Rodríguez”, de la Secretaria Sectorial de Educación, obsequió un emotivo recital a los trabajadores, que hacen vida en la sede de la Gobernación del estado Aragua y en la Alcaldía del municipio Girardot.

La actividad se desarrolló en el edificio sede de Gobernación del estado Aragua, donde Leira Suarez, autoridad única de Educación de estado Aragua, acompañó a la coral, quien con simpatía y entusiasmo cantó aguinaldos y parrandas como el «Mi burrito sabanero», “Tun, tun, ¿Quién es?», «Fuego al cañón» y otros temas tradicionales época decembrina.

Durante la actividad los trabajadores se unieron en un ambiente de paz y unión familiar, en el que bailaron, cantaron y celebraron la llegada de la Navidad con las interpretaciones de aguinaldos y parrandas.

Este encuentro musical reafirma el valor de las tradiciones, la importancia de la educación artística y el poder de la cultura para unir a la comunidad en estas fechas especiales.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESIA