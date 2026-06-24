Corpoelec desmiente información de cortes eléctrico

CIUDAD MCY.- Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) desmiente información acerca de corte eléctrico para hoy miércoles 24 de junio, a las 10:00 p.m., indicando que se trata de información falsa que está siendo circulada a través de cadenas por redes sociales.

A través de su cuenta en la red social de IG la Corpoelec informó, “Muchos de los comunicados de Corpoelec que circulan con advertencias de apagones nacionales son falso.

La Corporación Eléctrica Nacional utiliza sus canales oficiales para desmentir cadenas de WhatsApp e imágenes manipuladas que buscan alarmar a la población sobe cortes de luz masivo de 24 a 72 horas”, indicó la compañía estatal.

FUENTE: AVN

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