Corpoelec rehabilita componentes de la Planta Termoeléctrica Termocarabobo

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, informó este miércoles que la clase obrera de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), logró rehabilitar los componentes de la Planta Termoeléctrica Termocarabobo que resultaron afectados por los sismos del pasado 24 de junio.

La información la publicó en su cuenta de la red social Instagram, donde agregó un material audiovisual en el que realiza la inspección a la planta termoeléctrica ubicada en el estado Carabobo y presenta los tres primeros bushings del transformador de la unidad TC2 que fueron reparados por trabajadores de Corpoelec.

“Hemos realizado este recorrido de inspección, estos bushings que sufrieron afectaciones durante el evento sísmico del 24 de junio, fueron rehabilitados y puestos en funcionamiento. Cuando se hagan las pruebas de energización con la clase trabajadora de Corpoelec, que ha logrado en tiempo récord, rehabilitar este equipo que es algo inédito a nivel internacional, porque todo este equipo están diseñados para unas medidas específicas y no están disponibles en ningún mercado”, resaltó Ramírez.

El también ministro del Poder Popular para Obras Públicas, señaló que la energización del sistema eléctrico se realizará este viernes 17 de junio, entrando en pleno funcionamiento el sábado 18, donde los equipos reparados de la TC2 aportarán 150 megavatios, dando inicio al plan de recuperación.

“Tras superar las pruebas de control, este viernes iniciará la energización para que el sábado la unidad entre en funcionamiento aportando los primeros 150 MW al Sistema Eléctrico Nacional. El plan de recuperación contempla incorporar otros 150 MW en las próximas dos semanas”, precisó.

Asimismo, señaló que gracias a jornadas de trabajo de 24 horas, se completará la reactivación de las demás máquinas para sumar un total de 600 MW antes de que finalice el mes de agosto, con el objetivo de consolidar la estabilidad eléctrica en el país.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA