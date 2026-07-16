Rodríguez: Campamentos deben ser espacios de contención y protección para las familias

CIUDAD MCY.- «Los campamentos tienen que ser un espacio de contención, de apoyo, donde nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos y abuelos se sientan seguros, queridos y protegidos», destacó el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, en un video publicado en Telegram.

En el mismo se muestran las actividades de supervisión en los campamentos transitorios como el conformado en la Unidad Educativa Jesús Enrique Lossada, donde resaltan la articulación de los servidores públicos en la recepción de los ciudadanos y la dotación de suministros básicos para la vida en comunidad, con el fin de dar respuesta a las necesidades de la gente y evaluar las condiciones de infraestructura de las escuelas destinadas al alojamiento, mientras se ejecutan las obras de reparación de los hogares de las familias afectadas.

«Quiero agradecer el trabajo extraordinario que están realizando los equipos de los ministerios e instituciones, todo el personal de la administración pública y de nuestras escuelas abocado a atender a las familias afectadas por los sismos», señaló.

Es de reiterar que, el plan de atención a las familias afectadas por los sismos, contempla un despliegue de los ministerios y las instituciones del Estado para la asistencia en los refugios porque el objetivo de las autoridades es garantizar la paz de los ciudadanos que sufrieron pérdidas materiales a causa del evento sísmico y asegurar que los espacios cumplan con las condiciones de seguridad para la población infantil y los adultos de la región de manera de ofrecer cuidado en medio de la contingencia que se vive en el litoral con el esfuerzo de la administración pública.

La meta del Ejecutivo Nacional es la ampliación de la capacidad de los centros de refugio para dar cobijo a miles de ciudadanos que aún permanecen en carpas en diferentes zonas de la entidad y también se busca la recreación de la juventud con deportes y la entrega de obsequios a los niños para mitigar el impacto del suceso sísmico en la mente de los habitantes.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA