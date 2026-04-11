Cuba y Venezuela refuerzan hermandad con donativo de salud

CIUDAD MCY.- En una demostración de fraternidad que trasciende fronteras, la Asociación de Cubanos y Cubanas Residentes en Venezuela (ACCREVEN) coordinó el envío de un importante donativo de insumos médicos hacia La Habana. Esta iniciativa, que contó con el apoyo de instituciones y organizaciones sociales venezolanas, refuerza los lazos históricos de hermandad entre ambas naciones.

El presidente nacional de la ACCREVEN, Orelvis Reyes, resaltó la magnitud de esta labor a través de sus redes sociales, calificándola como un “esfuerzo grandísimo” realizado a escala nacional. Reyes manifestó que el cargamento fue gestionado con profundo compromiso hacia sus raíces, detalló Prensa Latina.

“Recibimos con tremendo amor y cariño este donativo que va para la patria de Fidel (Castro), (Hugo) Chávez, (Simón) Bolívar y (José) Martí”, expresó el directivo, quien además reconoció la activa participación y solidaridad de la comunidad cubana asentada en territorio bolivariano.

Por su parte, el sector salud en Venezuela se sumó a esta causa. Un directivo de la clínica Centro Médico Mi Salud, ubicada en el estado Carabobo, calificó el aporte como una entrega a su “segunda patria”, enfatizando que la unión binacional es indestructible. “Entre Cuba y Venezuela existe un puente que nadie lo va a derrumbar; estamos seguros que el pueblo cubano, con el apoyo de Venezuela y el mundo entero, va a seguir hacia delante”, aseveró.

Finalmente, representantes de la ACCREVEN en el estado Carabobo reiteraron su agradecimiento “eterno y permanente” al pueblo venezolano y a sus organizaciones políticas y sociales. Este apoyo indisoluble reafirma que, ante los desafíos actuales, la cooperación y la ayuda humanitaria siguen siendo el pilar fundamental que sostiene la relación estratégica y el afecto mutuo entre los pueblos de Bolívar y Martí.

FUENTE: EL MAZO DANDO

FOTO:CORTESIA