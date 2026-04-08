Culminan con éxito defensa de 29 trabajos de grado en materia de seguridad

El fortalecimiento del talento humano, se traduce directamente en mayor eficiencia en la resolución de casos criminalísticos y la humanización del servicio

CIUDAD MCY.- En una jornada que fusionó la praxis policial con el pensamiento crítico, en la sede de VEN -911, se llevó a cabo la defensa de 29 trabajos de grado, marcando un hito en la profesionalización de los cuerpos de seguridad de la entidad.

Un total de 22 aspirantes al título de magíster y 7 especialistas presentaron sus investigaciones finales ante jurados calificados, bajo el amparo del Programa Nacional de Formación Avanzada (PNFA) de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

EXCELENCIA ACADÉMICA

Durante la presentación de los proyectos, las menciones Policial y Criminalística, representaron meses de recolección de datos, análisis de campo y propuestas innovadoras para optimizar la respuesta ante el delito.

En la jornada se escucharon propuestas que iban desde la modernización de los protocolos de cadena de custodia, hasta estrategias de proximidad comunitaria. Cada defensa era un testimonio de resiliencia: hombres y mujeres que, tras largas guardias, dedicaron sus noches al estudio sistemático.

Esta actividad no solo cierra un ciclo académico, sino que abre una nueva etapa para la seguridad ciudadana en la región. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, al descentralizar estos procesos y llevarlos a los espacios operativos como el VEN-911, demuestra que la teoría y la práctica deben caminar de la mano.

Estos 29 nuevos especialistas y magísteres, Aragua no solo cuenta con más uniformes, sino con mentes más brillantes dedicadas a la paz territorial. La seguridad del mañana se escribió hoy, con tinta de esfuerzo y sello de excelencia.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESÍA