Revisiones de obras en los municipios Camatagua y San Casimiro

Autoridades del estado evaluaron los avances y progresos de las infraestructuras en el sur de Aragua

CIUDAD MCY.- Siguiendo instrucciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el secretario de gobierno del estado Bolivariano de Aragua, Félix Romero; supervisó de cerca las obras y avances que se han estado realizando en los municipios Camatagua y San Casimiro.

Durante el recorrido por el municipio Camatagua, Romero y su equipo de trabajo evaluaron los nuevos parques y complejos deportivos de la localidad con el objetivo de consolidar estos lugares como el corazón del sano esparcimiento para la juventud.

Así mismo, la autoridad regional visitó el Hospital del Sur, recinto en el que, gracias a los recursos aprobados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez se inaugurará un quirófano totalmente nuevo para la atención adecuada de pacientes y usuarios del Sur de Aragua.

Por otro lado, en el municipio San Casimiro, junto con el alcalde de la localidad, Mayker López; realizaron una visita para evaluar los trabajos de rehabilitación en el Complejo Deportivo Gilberto García.

Esta obra representa un paso enorme para la masificación deportiva en el municipio, observando cada detalle para así garantizar espacios óptimos, modernos y de muy buena calidad para los jóvenes y los atletas.

A través de sus redes sociales, la Alcaldía de San Casimiro mostró su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y a la gobernadora, Joana Sánchez por todos los esfuerzos que permiten consolidar estos proyectos de infraestructura para impactar de manera positiva en el bienestar de la comunidad.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: AGENCIA