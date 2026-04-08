Misión Nevado intensifica despliegue de atención integral a mascotas de Aragua

La jornada reafirma el modelo de gestión humanista que busca erradicar el abandono y dignificar la vida de los seres sintientes en el Estado

CIUDAD MCY.- En un despliegue de sensibilidad social y compromiso técnico, la Misión Nevado Aragua, en alianza con la Guardia Nacional del Pueblo, brindó atención integral gratuita a 170 animales en la Comuna El Sol Nace por el Esequibo.

La Misión Nevado, de la mano con los equipos de salud animal y el resguardo de la Guardia Nacional del Pueblo, desplegó un operativo de salud que desafía las estadísticas tradicionales del estado, que favoreciendo a ejemplares comunitarios y mascotas con hogar.

Durante la jornada los peluditos fueron beneficiados con dotación completa de servicios médicos, vacunación antirrábica y desparasitación, aplicación de vitaminas y entrega de tratamientos para patologías diversas, corte de uñas, limpieza de orejas y cura de heridas, cirugías y esterilizaciones, el pilar fundamental para evitar el abandono.

Este esfuerzo, impulsado por las directrices de la presidenta encargada Delcy Rodríguez; la presidenta de la Misión Nevado, Maigualida Vargas; y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; se traduce en un alivio económico directo para las familias que no podrían costear servicios veterinarios privados de alta gama.

LA CAPACIDAD DE AMAR ES INFINITA

Francisco Mijares, coordinador de la Misión Nevado en Aragua, declaró que lo que se vive hoy en el estado no es solo medicina veterinaria sino un acto de justicia histórica. «Es algo nunca visto en Venezuela. Son acciones concretas que cambian las vidas de decenas de pacientes que antes morían en la decadencia. Todavía nos falta mucho por hacer, pero seguimos demostrando todos los días que la capacidad de amar es infinita y la estamos desarrollando», expresó conmovido.

Mijares destacó que la infraestructura del bienestar animal en Aragua se expande como una red de salvación. Mencionó que los lunes y martes la sede del Partido Verde en El Consejo (Municipio Revenga) se convierte en un refugio de sanación integral.

Mencionó que recientemente, en el Municipio Linares Alcántara, al lado del ambulatorio Francisco de Miranda, más de 120 animales de compañía fueron atendidos con la misma mística de gratuidad y profesionalismo. Allí los expertos de Nevado atendieron a caninos y felinos que requerían desde chequeos de rutina hasta intervenciones de emergencia.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA