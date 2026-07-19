Curazao reactiva sus vuelos directos hacia Venezuela

CIUDAD MCY.- La Oficina Comercial de Curazao informó que se reactivaron los vuelos directos entre la isla caribeña y Venezuela, iniciando con conexiones desde Barcelona, en el estado Anzoátegui y Maracaibo en Zulia.

«La reactivación de los vuelos directos facilitará estrechar los vínculos de hermandad entre ambos pueblos, así como el auge del comercio, la actividad turística y las inversiones en áreas clave de la economía facilitarán el reencuentro familiar y el intercambio cultural, al tiempo que promoverá el desarrollo económico», indicó el organismo por medio de una nota de prensa, reseñó el portal de Últimas Noticias.

Asimismo, señalaron que históricamente Venezuela «ha jugado un papel fundamental en la evolución de Curazao», razón por la que la reanudación paulatina de los vuelos desde los aeropuertos de Barcelona y Maracaibo «estrechará los vínculos empresariales entre ambos países, dando pie a inversiones en sectores clave como petróleo, inmobiliario, comercio y el sector financiero».

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA