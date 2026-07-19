Justicia argentina imputa a Manuel Adorni por inconsistencias financieras

CIUDAD MCY.- La justicia argentina reveló un informe sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni tras detectar un incremento de fondos sin justificación legal durante el ejercicio de sus funciones en la administración del Estado, por lo que la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones abre una causa penal para determinar el origen de los recursos que el exfuncionario manejó en su cuenta personal.

La auditoría de la institución judicial comprueba que el dinero de la cuenta de Adorni pasó de veinticinco millones a novecientos cuarenta y cuatro millones de pesos en menos de dos años de labor institucional, toda vez que las pesquisas descartan la versión del exportavoz sobre una supuesta herencia de su padre invertida en criptomonedas debido a las respuestas de las plataformas financieras y a los registros de deudas del familiar fallecido.

La recolección de pruebas muestra una serie de desembolsos en efectivo para viajes de turismo a destinos como Nueva York, Punta del Este, Aruba, Bariloche y Madrid, al tiempo que los fiscales constatan el uso de tarjetas de crédito de los empleados de la Casa Rosada y compras de lencería de cama a nombre de terceras personas con el propósito de ocultar la identidad del comprador y evadir los controles del sistema de fiscalización.

La Presidencia de la Nación mantiene la defensa pública del exfuncionario a pesar del costo en la opinión de los ciudadanos por el mantenimiento del portavoz en su estructura hasta su dimisión en el mes de junio, de modo que los tribunales de la capital avanzan en la citación de los testigos y la revisión de las declaraciones de bienes para establecer las sanciones correspondientes por el delito de enriquecimiento de causa.

FUENTE: TELESUR

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