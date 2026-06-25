Presidenta encargada Delcy Rodríguez decreta Estado de Emergencia Nacional

CIUDAD MCY.-Ante la grave coyuntura generada por los dos fuertes movimientos telúricos que sacudieron el territorio nacional en las últimas horas, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó formalmente el Estado de Emergencia Nacional, de conformidad con los preceptos establecidos en la Constitución.

La mandataria anunció una serie de restricciones inmediatas y la activación de una estructura cívico-militar de contingencia para mitigar los riesgos, evacuar estructuras colapsadas y atender de forma prioritaria a la población afectada.

Durante su alocución, la Jefa de Estado encargada precisó que el despliegue del Sistema de Emergencia Nacional y los cuerpos de Protección Civil ya se encuentra operativo en todo el país.

Rodríguez informó que, a fines de prevenir tragedias mayores, se procedió a la desconexión total del suministro de gas doméstico en los cuadrantes que reportan afectaciones y derrumbes de viviendas y edificios.

Igualmente, constató fallas en el servicio eléctrico en el estado La Guaira y en diversos sectores de Caracas, además enfatizó que en su conjunto los servicios públicos mantienen continuidad en el despliegue a nivel nacional.

Respecto al suministro de agua potable, la mandataria reportó fallas localizadas en los estados Miranda, Falcón, Yaracuy, Zulia, La Guaira y partes de Caracas.

Como medida preventiva de resguardo e inspección de infraestructura vital, el Ejecutivo ordenó la suspensión temporal del sistema Metro de Caracas y los sistemas de Ferrocarril, facilitando así las labores urgentes de rescate de los organismos competentes.

Asimismo, quedó formalmente constituido el Estado Mayor de Contingencia, encabezado por una Autoridad Única —designada en la figura de un Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con amplia experiencia en crisis operacionales— y compuesto por los vicepresidentes sectoriales:

Diosdado Cabello (Política y Seguridad

Ciudadana)

Juan José Ramírez (Servicios y Obras Públicas)

Héctor Rodríguez (Área Social)

Calixto Ortega (Economía)

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA