Delcy Rodríguez recibió insignias de Comandante en Jefe de la FANB

PorMilexis Pino

Ene 28, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles las insignias que la acreditan como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En las inmediaciones de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino, fue el encargado de la rendición de honores junto a los componentes castrenses.

Más temprano, en las redes sociales, Padrino destacó la legitimidad de la mandataria encargada, tanto de origen como de ejercicio, y ratificó el respaldo pleno de la institución para la defensa del país, la preservación de la paz y el impulso de procesos de reconciliación y democracia.

En nombre de la FANB, el ministro de la Defensa, expresó también su lealtad y respaldo a este reto que le ha tocado asumir a Rodríguez en un escenario inédito en el país.

Fuente El Foco 

Foto: Prensa Presidencial 

