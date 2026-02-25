Profundizan intervención del Hospital de las Familias Aragüeñas

FOTO | REFERENCIAL

Bajo el nuevo nombre de Hospital de las Familias Aragüeñas, el antiguo Hospital Los Samanes, atraviesa una transformación estructural profunda que busca consolidarlo como el principal bastión de la ruta materno-infantil del estado

CIUDAD MCY.- Con el reloj marcando una cuenta regresiva de 75 días, las autoridades regionales y el Poder Popular ejecutan una serie de obras en el Hospital de las Familias Aragüeñas que proyecta su inauguración para el cierre del primer cuatrimestre del 2026.

Durante un recorrido exhaustivo, la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, junto al alcalde de Girardot, Rafael Morales y el personal que labora en este centro asistencial, inspeccionaron cada rincón de lo que Sánchez define como una «deuda histórica». La máxima autoridad regional afirmó que no estas obras no solo abarcan una remodelación; sino que es una cirugía mayor a dicha infraestructura de salud.

La inspección de este nosocomio no fue solo técnica, sino humana. Tras esta supervisión, autoridades establecieron contacto con los trabajadores que laboran sin descanso en una obra que se mueve al ritmo del compromiso social.

MÁS ALLÁ DEL «MAQUILLAJE»

Para la gestión regional, el objetivo es refundar, no decorar. El proyecto se ejecuta en etapas estratégicas que garantizan que, una vez abiertas las puertas, el servicio sea ininterrumpido y de excelencia. Actualmente se consolidan las redes hídricas, el sistema eléctrico y la climatización integral.

Tras la culminación de la planta baja, los esfuerzos se concentran ahora en el primer y segundo piso. Esta rehabilitación incluye también la intervención integral del área del comedor, fundamental para la atención digna tanto de pacientes como del personal médico.

«Este hospital es el resultado de la visión del presidente Nicolás Maduro y el empuje de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Trabajamos contrarreloj porque las familias no pueden esperar», afirmó Sánchez durante el recorrido.

EL MOVIMIENTO DEL CORA

Uno de los puntos más importantes del plan es la optimización de los espacios, con el fin de que el Hospital de las Familias Aragüeñas concentre el 100% de su capacidad en la Ruta Materno-Infantil, es la decisión de descentralizar el Centro Oftalmológico Regional de Aragua (CORA).

Las atenciones especializadas de la vista se trasladarán a sedes de vanguardia, y entre las opciones más cercanas, está la sede del centro especializado en Santa Cruz de Aragua en el municipio Lamas y en el municipio Mario Briceño Iragorry.

Finalmente, Sánchez afirmó que estas acciones se realizan “sin mirar colores políticos” y que la receptividad de los usuarios es el termómetro que mide el éxito.

