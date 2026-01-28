Presidenta Encargada Delcy Rodríguez recibirá insignias como Comandante en Jefe de la FANB

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibirá, la tarde de este miércoles, las insignias que la acreditan como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), informó el ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López.

A través de un video publicado en su canal de Telegram, Padrino López enfatizó que la institución castrense seguirá como lo dicta la Constitución y la reciente interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo el liderazgo de la presidenta Delsy Rodríguez Gómez.

«Mujer virtuosa que cuenta con legitimidad de origen y de desempeño y con el apoyo incondicional de la Fuerza Armada para defender nuestra Patria, preservar la paz y consolidar los senderos de reconciliación y democracia que merece nuestro pueblo», señaló en referencia a la Presidenta Encargada.

En este sentido, llamó a pueblo venezolano a entender la importancia de la lealtad y la coherencia en estos momentos estelares que vive nuestra Patria.

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA