Jornada de limpieza integral llegó al sur de Maracay

Con maquinaria pesada y una fuerza laboral de más de 150 personas, alcanzaron a recolectar 112 toneladas de desechos sólidos en la calle Los Cocos

CIUDAD MCY.-En perfecta alianza institucional, el Gobierno regional y municipal desplegaron una jornada de limpieza integral al sur de la ciudad de Maracay, específicamente en la calle Los Cocos, entre las urbanizaciones La Esmeralda y Palma Real.

Con una fuerza laboral que comprende a más de 150 personas y el uso de maquinaria pesada se logró la recolección de 112 toneladas de desechos sólidos y vegetales, así lo informó el secretario de Servicios Públicos de la Gobernación, Rodolfo Ramírez.

En compañía del Poder Popular organizado y el presidente de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), Edison Gutiérrez, el representante regional de la 2T detalló las importantes acciones que se efectúan en el sitio, como la poda, desmalezamiento y barrido.

“Vamos a continuar el trabajo los siguientes días, para optimizar todos los puntos relacionados a la materia de servicios públicos”, acotó Ramírez.

Es valioso subrayar que, para el abordaje completo de la situación, pues el sitio se había convertido en un vertedero improvisado, se emplean retroexcavadoras, camiones volteo y toronto.

La iniciativa ofrece respuesta a las solicitudes del pueblo, quienes ahora pueden transitar por la arteria vial, que posee gran valor dentro de las comunidades, al ser una de los principales caminos. Además, la remoción de materia garantiza las condiciones de salubridad requeridas para el sano desarrollo de la población.

EN ARAGUA EL PUEBLO HABLA

Sandra Espinoza, habitante del sector, refirió que los residentes se sienten agradecidos y satisfechos de recibir la actividad. “Esperamos que el mantenimiento continúe”, afirmó.

Por su parte, José Luis Astudillo, jefe de UBCh, destacó que, “va a beneficiar a cinco comunidades, como es La Esmeralda, Mata Redonda, Rómulo Gallego, Casanova Godoy y Palma Real”.

Gracias a las líneas estratégicas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, así como, las orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, el cronograma establecido por la Mesa de Trabajo de Servicios Públicos amplía su rango de acción.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA

