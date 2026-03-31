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Designado Aníbal Coronado como presidente de la Corporación “Juntos Todo es Posible”

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PorRafael Velásquez

Mar 31, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, designó al Vicealmirante Aníbal Coronado como el nuevo presidente de la Corporación “Juntos Todo es Posible”.

Rodríguez Gómez, realizó este anuncio bajo la firme convicción de que el compromiso y la probada experiencia del VA. Aníbal Coronado serán pilares fundamentales para potenciar el alcance de esta instancia.

Enfatizó, que esta instancia seguirá siendo una herramienta para atender de manera directa las necesidades de los venezolanos y garantizar soluciones concretas.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento a Walter Gavidia, por su entrega y dedicación durante el tiempo en que lideró esta importante labor.

 

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA 

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