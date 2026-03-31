Desplegadas jornadas de inmunización durante asueto de Semana Santa  

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) se desplegó a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), con jornadas de vacunación contra la Fiebre Amarilla, en los diversos puntos de salud distribuidos en los sitios recreativos y turísticos durante el asueto de semana santa.

La autoridad única de Salud, doctora Yosmary Lombano, informó que las vacunadoras se activaron en los puntos móviles y fijos instalados en los diversos municipios, tales como Girardot, Costa de Oro, Santiago Mariño, Camatagua, San Sebastián, Tovar y José Félix Ribas, comprometidos con la salud y el bienestar físico de los propios y turistas.

La funcionaria exhortó a la población en general que puede acudir a estos puntos fijos y móviles de salud, para colocarse la dosis de la fiebre amarilla y completen su esquema de inmunización, durante los días de asueto.

Lombano mencionó entre algunos puntos de vacunación se encuentran en la alcabala de El Limón, Las Cocuizas, Parque Acuático, Zoológico Las Delicias de Maracay; en el eje costero de Playa Grande, Bahía de Cata, El Playón, Cuyagua, Chuao, Cepe; igualmente en Polvorín, Río la Playita, Playa de Puerto Maya, Pie de Cerro, entre otros.

Reiteró que dichas acciones se realizan cumpliendo con los lineamientos de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo las orientaciones de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, de garantizar y reforzar el cerco epidemiológico contra la fiebre amarilla en el estado Aragua.

PRENSA CORPOSALUD

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