Despliegan brigadas de atención integral para los abuelos y abuelas en Zuata

CIUDAD MCY.- Continúa el despliegue de las brigadas de atención integral para los adultos y adultas mayores en el municipio José Félix Ribas. En esta ocasión el equipo prensa de la alcaldía Ribas se trasladó a la parroquia Zuata, para conocer los avances de la captación en la populosa parroquia.

Nancy Ramos, de la comuna Árbol de las Cuatro Raíces, desató el trabajo de equipo conformados por líderes de comunidad, médicos, Somos Venezuela, toda fuerza viva política de la parroquia Zuata, desplegados atendiendo los casos de mayor vulnerabilidad.

“Bajos las instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nuestra gobernadora Joana Sánchez y alcalde Juan Carlos Sánchez, hemos ido casa por caso llevando una atención integral a nuestros adultos mayores, visitando a nuestros abuelos y abuelas en caso extremos y canalizar soluciones en todos y cada uno de los casos”, indicó la dirigente de la comuna Árbol de las Cuatro Raíces.

De manera simultánea, la comuna Corazón de Chávez, en la misma parroquia, se activó igualmente en la zona de Bello Monte, ahí la jefa de UBCH Erika Ruíz, destacó la importancia de trabajo coordinado en la ejecución eficiente de las brigadas en favor de los adultos y adultas mayores.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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