Ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa favoreció a productores pecuarios de Lamas

El ganado bovino de la zona fue vacunado contra esta enfermedad, además se brindó información y orientación crucial a los productores y campesinos sobre el adecuado cuidado y manejo de la salud y el bienestar animal

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de salvaguardar la salud animal y el sector agropecuario, continúa el primer Ciclo de Vacunación Contra la Fiebre Aftosa en toda la región aragüeña, en esta oportunidad se desarrolló una jornada en el sector El Guaril, ubicada en el municipio José Ángel Lamas.

La jornada, liderada por el secretario sectorial para el Desarrollo Agroalimentario de la entidad, José Gregorio Hernández y la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal (Funvessa), permitió contrarrestar esta enfermedad, que afecta gravemente al ganado bovino, es una preocupación constante para los productores de la región.

Los propietarios y productores pecuarios de esta zona santacrucense recibieron las dosis necesarias para vacunar a todo el ganado de la zona.

Además de la vacunación, se brindó información y orientación crucial a productores y campesinos sobre el adecuado cuidado y manejo de la salud y el bienestar animal, acciones fundamentales para asegurar la seguridad alimentaria del país.

Esta iniciativa busca garantizar una producción pecuaria robusta y libre de la enfermedad, asegurando así el bienestar de los productores y contribuyendo al consumo de carne sana y de calidad para el pueblo aragüeño y venezolano.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA