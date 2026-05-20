Rehabilitación de la UEN Villa de Cura fortalecerá el sistema educativo en Zamora

Las obras garantizarán la recuperación completa de la vialidad y la rehabilitación integral del importante centro educativo

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura y garantizar espacios dignos para el Semillero de la Patria, avanzan los trabajos de rehabilitación en la Unidad Educativa Nacional Villa de Cura, en el municipio Zamora.

La obra enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T «Ciudades Humanas para el Buen Vivir», busca la recuperación de los espacios públicos y la infraestructura escolar, respondiendo a las necesidades de la comunidad, tal y como lo ha orientado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

Los trabajos son ejecutados por la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) y Las Brigadas Comunales Militares para la Educación y la Salud (BRICOMILES).

​Las cuadrillas realizan labores de recubrimiento, frisado de paredes, pintura interna y externa, permitiendo mejorar significativamente el entorno donde los niños, niñas y adolescentes hacen vida escolar.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la dignificación de los espacios educativos, promoviendo entornos que impulsen la formación integral y el bienestar de la comunidad estudiantil del municipio Zamora.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA