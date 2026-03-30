Sala de Autogobierno en Ribas se acerca a su culminación

La obra, ejecutada en la comuna Indio Acostado, cuenta con participación comunitaria, incorpora espacios para la gestión comunal y atención a las familias del sector

CIUDAD MCY.- Un nuevo espacio para la organización y atención comunitaria está próximo a concretarse en José Félix Ribas con el avance de un 90% de ejecución de la Sala de Autogobierno de la comuna Indio Acostado.

El avance fue constatado durante una inspección técnica encabezada por el alcalde Juan Carlos Sánchez, en compañía de voceros de la comuna, quienes recorrieron la obra para supervisar los trabajos y su adecuación a los requerimientos planteados por la propia comunidad.

Este proyecto, aprobado en el marco de la Consulta Popular Nacional, contempla la construcción de una capilla velatoria, espacios concebidos para fortalecer la organización comunal y ofrecer respuestas concretas a necesidades sociales, administrativas y de acompañamiento en momentos sensibles para las familias del sector.

La iniciativa se inscribe en el impulso del modelo de gestión participativa, orientado a consolidar el estado comunal mediante la transferencia progresiva de capacidades al poder popular, promoviendo que las soluciones surjan desde el territorio, en función de sus realidades y prioridades.

En este contexto, la articulación entre el Gobierno municipal y las instancias de organización comunitaria ha permitido sostener el ritmo de ejecución de la obra, garantizando que los proyectos aprobados por la ciudadanía avancen de manera eficiente y con pertinencia social.

Estas acciones se desarrollan siguiendo las orientaciones del Gobierno Bolivariano, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y con el respaldo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, como parte del compromiso institucional de continuar consolidando espacios que respondan directamente a las necesidades de las comunidades.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA