RIE Aragua llevó alegria y diversión a más de 243 puntos en la región

CIUDAD MCY-. El equipo de la Red Integral de Recreación (RÍE) Aragua consolidó un balance positivo tras finalizar su despliegue especial durante la Semana Mayor, periodo en el que se garantizó la alegría y el sano esparcimiento de propios y visitantes en toda la geografía regional.

Bajo las orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez y en un trabajo articulado con el Ministerio del Poder Popular para la Juventud, los recreadores activaron un total de 243 puntos comunitarios, llevando actividades deportivas, culturales y juegos tradicionales directamente a los sectores populares de la entidad.

Durante este asueto, la fuerza recreativa de Aragua mantuvo una presencia constante en los principales destinos turísticos, logrando un impacto significativo en los puntos de alto impacto establecidos en Choroní, Chuao, la Colonia Tovar, Villa de Cura y Ocumare de la Costa.

En estos espacios, el equipo de La Red Integral de Recreación de Aragua transformó las plazas y zonas costeras en escenarios de sana convivencia, donde niños, jóvenes y turistas disfrutaron de una programación dinámica diseñada para el reencuentro familiar y el disfrute de las bondades naturales del estado.

Este despliegue masivo reafirmó el compromiso de la juventud aragüeña con el bienestar social, logrando que cada jornada se desarrollara en un ambiente de paz y máxima felicidad.

Con el cierre de estas actividades, el Gobierno Bolivariano de Aragua y las instituciones involucradas ratifican el éxito de una gestión que prioriza el derecho a la recreación, posicionando una vez más a la entidad como un referente de organización y alegría colectiva en cada rincón del territorio.

PRENSA REIR ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA