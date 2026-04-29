Día Internacional de la Danza se celebra con “cuerpo – movimiento”

CIUDAD MCY.- Con el lema “cuerpo – movimiento”, la Compañía Nacional de Danza (CND) dio inicio a la celebración del Día Internacional de la Danza en la sala Juana Sujo de la Casa del Artista, en Caracas. El evento reunió a diversas agrupaciones para exhibir la riqueza y el talento del movimiento artístico en Venezuela.

La actividad, que se realizó la noche de este martes, contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, y la presidenta de la CND, Anaisa Castillo, junto a autoridades y personalidades del ámbito cultural.

La gala inició con la lectura del mensaje nacional por parte de la maestra Betty Mendoza, quien destacó la transcendencia de la danza como una disciplina artística ligada a la cultura y a la naturaleza humana: “Todo es movimiento. Nuestro planeta se mueve y nosotros y nosotras nos movemos con él. De allí el deseo afanoso por bailar, por danzar”.

Mendoza destacó que es un día de júbilo: “Hoy celebramos que estamos aquí, en este plano, y contamos con un cuerpo lleno de energía que nos permite bailar, bailar, bailar, danzar y danzar. Porque, a fin de cuentas, la humanidad es eso: ¡cuerpos que danzan!”.

La actividad comenzó con un recorrido por diversas estéticas y visiones coreográficas, incluyendo las propuestas “Entre el cielo y la tierra” (Sarta de Cuentas), “Milord” (Miguel Issa), “Cánticos” (sieteochodanza), “El origen de las especies” (Amaká Colectiva), “Canción de la verdad sencilla” (Agente Libre), “Ruptura” (Teresa Danza Contemporánea), “Cambote” y “Joropo sabanero” (Compañía Nacional de Danza).

La agenda conmemorativa se extenderá durante los próximos días con espectáculos de entrada libre. Este miércoles 29 de abril, a las 2:00 de la tarde, se presenta “El cuerpo que somos” en la sala de conciertos de la UCV, espacio que también tendrá en escena la pieza “El pulso de la memoria” el jueves 30 de abril, a la misma hora. También habrá una gala de danza este miércoles 29, a las 7:00 de la noche, en el Teatro Teresa Carreño.

El Día Internacional de la Danza fue instituido por la UNESCO en 1982, atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de la Danza. Se celebra cada 29 de abril en homenaje al natalicio de Jean-Georges Noverre (1727-1810), maestro francés y pionero del ballet moderno. Esta fecha busca reivindicar el valor y la capacidad de la danza para traspasar barreras culturales y unir a las personas a través de la expresión corporal.

FUENTE: MINCULTURA

FOTO:CORTESIA