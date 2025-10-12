Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Distribución de GLP favoreció a más de 3 mil familias de Urdaneta

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Oct 12, 2025

CIUDAD MCY.- ‎La empresa Aragua Gas ejecutó una jornada de llenado de cilindros en el municipio Urdaneta, acción que tuvo como propósito ofrecer a la población respuestas inmediatas a sus necesidades.

Con esta actividad más de 3 mil 100 familias de las parroquias Memo y Barbacoas resultaron favorecidas, mediante la distribución de 53 mil litros de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

‎Para llevar a cabo esta atención se usó una cisterna con capacidad de 39 mil litros de GLP, camión tanque con capacidad de 14 mil litros de GLP, 22 romanas, dos equipos Manifold, y una fuerza laboral de 33 personas.

‎Como información de interés, una planta móvil fue instalada en el sector La Mula para llevar el vital servicio a las familias que residen en esa zona rural.

‎La actividad manifestó como el Gobierno Bolivariano, a través de sus instituciones, optimizan los bienes colectivos para garantizar mejores condiciones de vida al pueblo, reafirmando el compromiso de erigir «Ciudades Más Humanas».

THAIMARA ORTIZ | FOTOS ARAGUA GAS 

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Distribución de GLP favoreció a más de 3 mil familias de Urdaneta

12 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Realizada ruta de recolección de desechos y distribución de agua en Bolívar

12 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Mundo

Gustavo Petro cuestiona Nobel a MCM

12 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Deportes

Cancelan partido amistoso entre Venezuela y Belice

12 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte