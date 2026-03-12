Misión Nevado y Programa Emprender Juntos extienden su alcance a los condominios

CIUDAD MCY.- En el marco del impulso a los movimientos vecinales, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, instruyó la integración de la Misión Nevado en los planes de atención de los condominios.

Esta medida contempla la ejecución de jornadas de vacunación, esterilización y atención veterinaria para animales de compañía directamente en las comunidades organizadas, resaltando la importancia de la sensibilidad social en el entorno habitacional.

Por otra parte, destacó el impacto del programa Emprender Juntos, detallando que el 65% de estas iniciativas son lideradas por mujeres que iniciaron sus proyectos durante la pandemia.

Recordó que se han dispuesto recursos equivalentes a 70 millones de dólares para el financiamiento de emprendimientos femeninos, e instó a facilitar los trámites administrativos ante entes como el Saren y el Seniat para potenciar la economía local.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano reafirma el compromiso de avanzar en la unión nacional por la salud política, económica y social de la República.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA