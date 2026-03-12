Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Misión Nevado y Programa Emprender Juntos extienden su alcance a los condominios

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Mar 12, 2026

CIUDAD MCY.- En el marco del impulso a los movimientos vecinales, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, instruyó la integración de la Misión Nevado en los planes de atención de los condominios.

Esta medida contempla la ejecución de jornadas de vacunación, esterilización y atención veterinaria para animales de compañía directamente en las comunidades organizadas, resaltando la importancia de la sensibilidad social en el entorno habitacional.

Por otra parte, destacó el impacto del programa Emprender Juntos, detallando que el 65% de estas iniciativas son lideradas por mujeres que iniciaron sus proyectos durante la pandemia.

Recordó que se han dispuesto recursos equivalentes a 70 millones de dólares para el financiamiento de emprendimientos femeninos, e instó a facilitar los trámites administrativos ante entes como el Saren y el Seniat para potenciar la economía local.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano reafirma el compromiso de avanzar en la unión nacional por la salud política, económica y social de la República.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Misión Nevado y Programa Emprender Juntos extienden su alcance a los condominios

12 de marzo de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Juntas de Condominios deberán realizar su consulta vecinal para determinar sus proyectos

12 de marzo de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidenta (E) Delcy Rodríguez firma acuerdos estratégicos con Repsol para fortalecer el sector hidrocarburos en Venezuela

12 de marzo de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela firma acuerdo «Cardón IV» para potenciar la exportación de gas

12 de marzo de 2026 Rafael Velásquez