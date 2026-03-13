Continúa despliegue multidisciplinario para contrarrestar incendio en el Parque Nacional Henri Pittier

Ciudad MCY.- En un esfuerzo articulado entre el Ministerio de Ecosocialismo, organismos del Sistema de Gestión de Riesgos y de Prevención y Seguridad Ciudadana del Gobierno Bolivariano de Aragua, funcionarios y voluntarios llevan más de 50 horas de arduo trabajo para sofocar los llamas que azotan el Parque Nacional Henri Pittier.

La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se apersonó al sector El Manguito, del municipio Mario Briceño Iragorry, para supervisar las labores de combate y acompañar a los funcionarios en esta ardua labor de protección del primer Parque Nacional de Venezuela.

«Nosotros seguimos desplegados en la situación de contingencia que se encuentra el estado Bolivariano de Aragua, y específicamente estos sucesos antrópicos, porque estamos en la temporada de sequía», comentó la mandataria regional.

Asimismo, indicó que se está trabajando a tiempo completo para contrarrestar las llamas.

En el mismo orden de ideas, anunció que a partir de las 7 de la mañana de este 13 de marzo, tal y como lo ha orientado la presidenta (E) Delcy Rodriguez, se retomarán los sobre vuelos con aeronave.

Por su parte, el General Germán Gutiérrez, primer comandante del Cuerpo de Bomberos Forestales de Inparques, informó desde la Fila Cuchillo que, pese a los avances logrados, las condiciones atmosféricas han planteado nuevos retos.

«A las 3 de la tarde de este 12 de marzo experimentamos un cambio repentino en la dirección del viento que, sumado a la topografía del terreno y el material combustible, provocó que el fuego se trasladara hacia otra fila. Esto nos obligó a reiniciar operaciones estratégicas que ya llevábamos días ejecutando», explicó.

Las autoridades competentes aclararon que, aunque el incendio es de magnitud considerable, el fuego ha afectado principalmente la zona baja del Parque. Se enfatizó que, contrario a lo difundido de manera errónea en redes sociales, no existe afectación en áreas protegidas críticas ni en zonas urbanas del municipio.

RECONOCIMIENTO A LOS «TRAGAHUMO»

La gobernadora Joana Sánchez reconoció las maniobras de combate, así como también, el esfuerzo de los más de 100 hombres y mujeres que se encuentran realizando el combate «cuerpo a cuerpo» contra las llamas.

La mandataria regional destacó la valentía de los funcionarios y voluntarios que salvaguardan el pulmón vegetal del estado Aragua.

LLAMADO A LA CONCIENCIA CIUDADANA

El General Gutiérrez hizo un llamado urgente a la calma y a la corresponsabilidad social, recordando que nos encontramos en un periodo seco agravado por la crisis climática actual.

«Es vital que la población entienda que el cambio climático es una realidad presente. Debemos abocarnos a la prevención y evitar el uso de fuego bajo cualquier circunstancia, incluso en actividades rutinarias, ya que las condiciones actuales facilitan la propagación de estos eventos», concluyó.

PRENSA GBA

FOTOS: PRENSA GBA